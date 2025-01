La pensée perverse au pouvoir

Comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé… Tel est l’enjeu de ce livre. Avec les outils des sciences sociales et de la psychanalyse, le sociologue Marc Joly, spécialiste de la sociologie du pouvoir et de la violence morale, décrypte avec précision et efficacité la crise démocratique que nous vivons à partir d’un cas, celui du président Macron.

À la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, le 9 juin 2024, nombre de commentaires ont fleuri sur la « folie » d’Emmanuel Macron, « artisan du chaos ». Le ressentir et le dire est une chose ; analyser en quoi consiste précisément cette pathologie au pouvoir en est une autre. C’est tout l’enjeu du patient travail de Marc Joly. Tenant d’une véritable articulation de la sociologie avec la psychanalyse (en particulier à partir du travail et des concepts forgés par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier), prolongeant une vaste enquête consacrée à la catégorie de « perversion narcissique », il dévoile ce qui est effectivement en jeu : une folie narcissique que colmate une perversité accomplie et qui, en conséquence, rejaillit sur tout un peuple.

Pour mettre des mots (et du savoir) sur le décervelage que provoque la personnalité d’un président usant sans la moindre considération éthique de toutes les prérogatives que lui offre la Constitution de 1958, l’auteur perce à jour les différentes dynamiques et relations sociales à l’oeuvre : crise de la violence symbolique ; « folie à deux » ; masculinité toxique et capitalisme prédateur ; fantasme monarchique de la Ve République.